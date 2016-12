Salah dopo l'arresto: "Finalmente è finita" Strage Parigi, identificato secondo sospetto

La polizia belga ha identificato il secondo terrorista ancora in fuga (l'altro è Mohamed Abrini) accusato di aver pianificato gli attacchi a Parigi. L'uomo, che si nascondeva dietro l'identità di Soufiane Kayal, è in realtà il 25enne Najim Laachraoui. Contro di lui spiccato un mandato d'arresto. Intanto emergono nuovi particolari sull'arresto di Salah Abdeslam che, subito dopo la cattura, si è detto contento che fosse "finita. Non ne potevo più".