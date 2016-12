Lorena e John Wayne Bobbitt: nel 1993 l'evirazione che fece parlare il mondo intero

La notizia fece il giro del mondo e per mesi rimase al centro delle cronache. Prima per il fatto stesso, poi con il processo e quindi con le "prodezze" di John Wayne nei panni di stella hard. I giornali si sbazzarrirono a sfruculiare i dettagli di quanto accaduto all'ex marine: il taglio mentre dormiva a letto, lei che prende il "trofeo" e lo infila nella borsetta per poi gettarlo dall'auto mentre se ne va di casa. E poi lui che si presenta all'ospedale evirato e quindi la corsa alla ricerca del pezzo mancante, che poi viene ritrovato e riattaccato come meglio non si sarebbe potuto.



Ma se all'inizio il quadro sembrò mostrare una donna instabile e violenta e un marito vittima, le cose con il passare del tempo mutarono. E così lei giustificò il suo gesto come una reazione alle ripetute violenze subite. Finirono così a processo entrambi: Lorena per lesioni volontarie, John Wayne per violenza domestica. Finiranno entrambi assolti.



Il finale della storia non è dei più gloriosi. La coppia divorzia due anni più tardi, e non sarebbe potuto andare diversamente. Lei dopo qualche mese in clinica psichiatrica finirà di nuovo nei guai con la giustizia per aver picchiato la madre. Ma anche a lui non va tanto meglio. La carriera di attore hard dura lo spazio di un paio di film, giusto quelli necessari a soddisfare la curiosità morbosa della gente. Dopodiché torna alla vita di tutti i giorni avendo anche lui più volte guai con la giustizia: arrestato sette volte, viene accusato anche dalla terza moglie di violenze. Ma i vecchi amori non si scordano mai, e così nel 2009 lui e Lorena ricompaiono insieme all'Oprah Winfrey Show: lui si scusa, lei non vuole saperne ma ammette di essere convinta che lui non ha mai smesso di amarla. E in findo provano a dare un taglio netto al... passato.