Molte strutture immortalate dal docente statunitense sono state distrutte da oltre trent'anni di conflitto e dall'invasione americana in seguito agli attentati di New York dell'11 settembre. I Giardini Paghman in cui Podlich ha fotografato le sue due figlie, ad esempio, non esistono più.



Intervistata dal Danver Post, Peg Podlich, figlia di Bill, ha commentato: "Quando guardo le foto scattate da mio padre, ricordo l'Afghanistan come un Paese con alle spalle millenni di storia e cultura. E' un'esperienza terribile osservare la sofferenza profonda patita da un intero popolo per quasi quarant'anni".