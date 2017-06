L'Italia conobbe Buffalo Bill nel 1904. All'epoca il cowboy più famoso della storia era impegnato in una tournée nel nostro Paese con il suo celebre spettacolo "Wild West Show". Le gesta di conquistatori e nativi americani erano però già state portate in scena dall'altro lato dell'Atlantico, dove negli ultimi vent'anni dell'Ottocento si esibì anche il mitologico Toro Seduto, l'indiano acerrimo nemico di Buffalo Bill. Fu anche, e soprattutto, quello spettacolo a delineare le figure di cowboy e pellerossa nell'immaginario collettivo, così come sono sopravvissute fino a noi.

Alcune fotografie colorate con la tecnica della fotocromia ci mostrano, oltre ai ritratti dei protagonisti del "Wild West Show", anche i volti dei nativi nella prima metà del Novecento, costretti a fare i conti con un'America profondamente trasformata rispetto al passato. In una serie di scatti realizzati dal fotografo Royston Leonard, possiamo ammirare una delegazione di Indiani d'America alla Casa Bianca nel 1936, ospiti del presidente Calvin Coolidge.



Derubati delle terre che hanno abitato per secoli, i nativi americani hanno dovuto adattarsi a uno stile di vita del tutto nuovo. Nelle foto sfilano fieri a Capitol Hill con abiti e copricapi tradizionali. Sarà solo con la controcultura della "beat generation" degli Anni Cinquanta e soprattutto con il "flower power" dei Sessanta che si avrà una totale revisione della storia e della cultura dei nativi. Una vera e propria svolta culturale che, in campo cinematografico, darà vita a film "anti western" come Soldato blu, Il piccolo grande uomo e Balla coi lupi.