3 aprile 2015 Germanwings, "Lubitz accelerò la discesa": emerge dalla seconda scatola nera La colpevolezza del copilota della GermanWings è ormai una realtà inconfutabile. I nuovi dati affermano che il 27enne "ha modificato le regolazioni del pilota automatico per aumentare la velocità"

15:08 - L'esame della seconda scatola nera dell'aereo Germanwings precipitato in Francia conferma la volontà del copilota di distruggere il velivolo. Lo ha reso noto il Bea, l'ufficio di inchieste sugli incidenti aerei. La prima lettura dei dati mostra che Andreas Lubitz "ha usato il pilota automatico per mettere l'aereo in discesa", e poi "a più riprese durante la discesa, ha modificato le regolazioni del pilota automatico per aumentare la velocità".