Spazio, ancora nessun segnale dal lander Schiapparelli

Non è arrivato alcun segnale dal lander Schiapparelli, con cui sono stati persi i contatti prima del suo previsto atterraggio su Marte. Il satellite statunitense Mro, passato in corrispondenza della posizione in cui avrebbe dovuto trovarsi il lander, non ha infatti inviato alcuna informazione. Dati utili potrebbero arrivare giovedì dopo l'analisi del materiale raccolto prima del "black out" dal satellite preposto alle comunicazioni con Schiapparelli.