6 novembre 2017 12:17 Sparatoria in Texas, la storia di Johnnie: "Ecco come ho fermato il killer" Il giovane texano ha inseguito con il suo furgone il 26enne che ha aperto il fuoco dentro una chiesa battista a Sutherland Springs

Johnnie Langendorf è un giovane texano, vive a Seguin dove lavora per la Napa, una società che vende ricambi per auto. Quando è uscito di casa nella mattinata del 5 novembre per andare dalla sua fidanzata non immaginava che sarebbe diventato uno dei protagonisti di quella che è stata definita come la "strage peggiore della storia del Texas". Johnnie infatti è uno dei due uomini che hanno fermato David Patrick Kelley, l'uomo di 26 anni che ha sparato in una chiesa battista a Sutherland Springs uccidendo 26 persone e ferendone una trentina.

Il killer era appena salito a bordo del suo Suv per fuggire mentre un altro uomo, Stephen Willeford di 55 anni, lo stava inseguendo armato. Johnnie si è trovato davanti la scena mentre stava guidando. "Ho visto due uomini sparare - ha detto il giovane texano ai microfoni di Ksat.com - uno era killer, l'altro un residente della città. Mentre l'uomo che ha sparato in chiesa fuggiva, l'altro si è avvicinato alla mia macchina e ha detto 'dobbiamo seguirlo' ed è salito a bordo del pickup". I due taxani si sono così lanciati all'inseguimento del 26enne che dopo pochi mentri è uscito fuori strada. "A quel punto mi sono fermato e l'uomo che era con me è uscito dalla macchina e ha sparato al killer che da quel momento non si è più mosso. Secondo Johnnie e altri testimoni che hanno visto la scena Davis in realtà era già morto all'arrivo della polizia, giunta dopo circa sette minuti che l'assassino era stato immobilizzato dai due coraggiosi texani.



La prima a raccontare il gesto eroico di Johnnie è stata la sua fidanzata Summer Caddell con un post su Facebook. "Come molti hanno appreso nella città dove abito ci è stata una sparatoria in una chiesa. Il mio fidanzato Johnnie stava venendo da me quando è successo. E ha fatto un gesto eroico mentre tutto questo stava accadendo: l'uomo che ha sparato a Kelley è saltato nel furgone del mio fidanzato e si sono lanciati all'inseguimento di quel mascalzone finché non è stato preso dalla polizia"