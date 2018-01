Spagna, migliaia in piazza per difendere gli indipendentisti

Migliaia di persone sono scese in piazza in diverse città catalane per chiedere la liberazione dei "prigionieri politici" indipendentisti ancora in carcere a Madrid, Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sanchez e Jordi Cuixart. Le manifestazioni sono state convocate a tre mesi dall'arresto dei "due Jordi", accusati di sedizione per le manifestazioni pacifiche di Barcellona del 20 settembre.