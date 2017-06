Spagna, irrompe in chiesa durante matrimonio gridando "Allah Akbar"

Un giovane marocchino, con permesso di soggiorno in Spagna come studente, ha fatto irruzione in una chiesa di Valladolid durante la celebrazione di un matrimonio gridando "Allah Akbar" e scatenando il panico tra gli invitati. La polizia è subito intervenuta e il ragazzo, 22 anni, è stato arrestato e denunciato per disturbo all'ordine pubblico, minacce e offesa ai valori religiosi.