Somalia, dodici jihadisti Shebab uccisi in un raid Usa

Dodici jihadisti somali Shebab sono rimasti uccisi in un raid aereo condotto dalle forze Usa a circa 50 chilometri a sud-ovest di Mogadiscio. E' quanto ha reso noto il Comando delle forze americane per l'Africa (Africom) in un comunicato, precisando che "nessun civile è rimasto ucciso in questo bombardamento". Si tratta dell'undicesimo raid messo a segno dagli Stati Uniti in Somalia dall'inizio dell'anno.