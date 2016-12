25 gennaio 2015 Slavina sulle Alpi francesi, morti sei sciatori In salvo 5 escursionisti nella Bergamasca Tragedia oltreconfine vicino alla città di Ceillac. Le sei vittime, quattro uomini e due donne, erano tutti esperti ma non hanno avuto scampo Tweet google 0 Invia ad un amico

17:51 - Sei morti, tutti di nazionalità francese, e nessun sopravvissuto. E' il drammatico bilancio della slavina staccatasi sabato sulle Alte Alpi francesi, che non ha lasciato scampo a quattro uomini e due donne, tutti sciatori esperti. Lo rende noto il ministro dell'Interno francese, Bernard Cazeneuve. L'incidente è avvenuto vicino alla città di Ceillac, nella regione di Queyras, a duecento chilometri a nord di Nizza, vicino al confine italiano.

I corpi delle vittime sono stati ritrovati nel vallone di Bachas, a 2.500 metri di quota. Di età compresa tra i 58 e i 73 anni, erano membri del Club Francais Alpin. Dai primi riscontri sembra che la valanga si sia staccata a causa della rottura di una placca a vento, un accumulo di neve instabile.



La massa di neve li ha travolti nella giornata di sabato, mentre i sei erano impegnati in un'escursione di scialpinismo. Sono stati investiti da una slavina di grandi dimensioni. In seguito all'instabilità del manto nevoso, i soccorritori sono stati costretti a interrompere le ricerche all'una di notte, quando soltanto tre dei sei corpi erano stati recuperati. Le operazioni del Peloton d'haute montagne della gendarmeria di Briancon, con l'elicottero e le unità cinofile, sono riprese nella mattinata di domenica, fino al recupero degli altri tre corpi.



I sei alpinisti erano dotati dell'apparecchio Arva, utile al ritrovamento dei dispersi sotto valanga. E' stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo, con l'obiettivo di accertare le cause dell'incidente.



Bergamo, salvi 5 escursionisti - Lieto fine, invece, nella Bergamasca. Una valanga è caduta nella zona del Passo Dordona, sopra Foppolo. Cinque persone, secondo il Soccorso alpino, sono riuscite a liberarsi dalla massa nevosa e sono indenni. Gli operatori del Csnas stanno ancora lavorando nella zona per escludere la presenza di altre persone sotto la neve.



La valanga è caduta a circa 2mila metri di altitudine. I cinque, riferisce il Cnsas, sono usciti da soli dalla massa praticamente illesi. Solo una ha riportato lievi contusioni.