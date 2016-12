Siria, tv: Daraya torna nelle mani del regime, conclusa evacuazione

La televisione siriana ha annunciato che si è conclusa l'evacuazione di quasi 5mila persone, tra ribelli e civili, dal sobborgo di Daraya, alle porte di Damasco, che si è arreso dopo un assedio durato quattro anni. In base ad un accordo raggiunto tra i ribelli e il governo, circa 700 insorti e le loro famiglie hanno preso la via di Idlib. Altri 4mila civili sono stati trasferiti in centri di raccolta sotto il controllo governativo.