Siria, Ong: "Sette morti e 30 feriti dopo le bombe sulla Ghouta"

Almeno sette persone sono morte e altre trenta sono rimaste ferite nei raid governativi sulla Ghuta, in Siria, secondo l'Osservatorio per i diritti umani. I bombardamenti aerei e a colpi di artiglieria sono "meno intensi" nelle ultime ore. I ribelli, dicono gli attivisti locali, riferiscono di scontri isolati con le forze governative in diverse aree limitrofe.