Siria, Mosca dispiega i nuovi caccia e le batterie missilistiche a Latakia

La Russia ha dispiegato una grande quantità di aerei da guerra e di batterie missilistiche a Latakia , in Siria . Lo rivelano alcune fotografie satellitari del Fisher Institute israeliano. Negli scatti, in particolare, si possono vedere batterie di missili S-400 e accanto sistemi missilistici SA-22. Sulle piste anche 30 aerei da combattimento. Il ministero della Difesa russo ha confermato di aver dislocato in Siria i nuovissimi jet SU-35s.

Il ministero ha fatto anche sapere che l'impiego dei bombardieri a lungo raggio ha impedito ai jihadisti di "assaltare" l'area di Deir ez-Zor, e che la scorsa settimana i jet russi hanno condotto 468 raid in Siria attaccando 1.350 obiettivi dei terroristi in otto province, inclusi 23 "importanti" obiettivi proprio nei pressi della cittadina assediata di Deir ez-Zor, dove a gennaio sono stati consegnati aiuti umanitari pari a 200 tonnellate.



L'aviazione militare russa, ha proseguito il ministero, ha anche distrutto scorte di prodotti petroliferi appartenenti al gruppo Jaish al-Islam (Esercito dell'Islam) in Siria.



Intanto, proprio nella provincia di Latakia, più di 3mila turcomanni e arabi sono fuggiti entrando in Turchia a causa dell'avanzata delle forze filo-governative. Un funzionario turcomanno ha previsto che altre migliaia di siriani fuggiranno, perché i campi che ospitano i turcomanni a Yamani vengono evacuati a causa dell'avanzata delle forze di Damasco sostenute dai raid aerei russi.