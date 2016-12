Siria, libero padre Jacques Murad Fu sequestrato dall'Isis 5 mesi fa

Le fonti precisano che padre Murad da domenica mattina si trova a Zaydal, una località a sud-est di Homs, in un'area vicina al confine con la zona controllata dall'Isis.



Il sacerdote era stato rapito a maggio, in seguito alla conquista, da parte dei jihadisti, di Qaryatayn, la cittadina mista cristiano-sunnita dove viveva come priore dell'antico monastero di Mar Elian. Quando l'Isis aveva preso la località, aveva catturato oltre 200 cristiani e la maggior parte di loro sono ancora nelle mani dei jihadisti. Le fonti non hanno voluto precisare le circostanze del rilascio di padre Murad che, hanno aggiunto, "sta bene" e che "domenica mattina ha celebrato la messa" a Zaydal.