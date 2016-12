Isis, le prime foto di padre Muraddopo il rapimento a Qaryatain

Padre Jacques Murad, il religioso sequestrato a maggio a Qaryatain, in Siria, è stato mostrato per la prima volta dall'Isis in una fotografia. E' insieme a decine di altri cristiani per la firma di un "contratto" tra lo Stato islamico e la comunità cristiana locale. Padre Murad, legato alla comunità di Mar Musa del padre gesuita romano Paolo Dall'Oglio, appare in buone condizioni anche se dimagrito.