Il sito archeologico di Palmira, in Siria, ha avuto "danni considerevoli", che hanno riguardato soprattutto gli oggetti custoditi nel museo, ma "nonostante la distruzione di diverse strutture emblematiche conserva in gran parte la sua integrità e autenticità". Lo hanno detto gli esperti Unesco dopo una prima missione per valutare l'area dopo le distruzioni dell'Isis.