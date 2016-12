Siria, Kerry: "Tregua è ultima possibilità per transizione pacifica"

Il cessate il fuoco in Siria, concordato da Russia e Stati Uniti, potrebbe "rappresentare l'ultima chance per salvare la Siria unita". Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, John Kerry, sottolineando come la tregua sia necessaria per favorire i negoziati e "arrivare ad una transizione pacifica" e verificare la possibilità di una "soluzione politica e diplomatica" alla crisi siriana.