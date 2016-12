Siria, Gentiloni: cessate fuoco

Il cessate il fuoco in Siria "deve essere immediato o comunque molto rapido, perché è chiaro che col passare delle settimane la situazione si complica, come dimostra il tempo intercorso dall'interruzione dei contatti di Ginevra a oggi". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Paolo Gentiloni. "Il tempo rischia di lavorare per una escalation militare, non per una situazione meno tesa", ha aggiunto.