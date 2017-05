Siria, Erdogan minaccia altri attacchi contro i ribelli curdi

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha avvertito che il suo Paese può colpire ancora i ribelli curdi che combattono in Siria e Iraq ed ha insistito con Washington perché smettano di sostenerli. "Non daremo una data in cui agiremo, ma loro devono sapere che le forze armate turche possono arrivare", ha detto Erdogan, spiegando che discuterà della questione con Donald Trump durante la sua visita negli Usa il mese prossimo.