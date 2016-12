Siria, donna kamikaze curda attacca una postazione Isis: vittime

22:56 - Una combattente curda ha compiuto un attentato suicida lanciandosi contro una postazione dell'Isis nei pressi di Kobane. Arin Mirkin, madre di due figli, si è fatta esplodere tra i miliziani islamici alle porte della città siriana al confine con la Turchia da giorni sotto l'assedio jihadista. Secondo il sito Free Kurdistan, Arin era comandante di un'unità femminile di combattenti e aveva ucciso in battaglia 15 jihadisti.

La donna si sarebbe fatta saltare in aria dopo aver finito le munizioni. L'attacco kamikaze "ha provocato dei morti, ma il numero non è al momento confermato", ha detto il direttore dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, Rami Abdel Rahman.



Secondo Rahman, si tratta del primo attentato suicida conosciuto compiuto da curdi contro i jihadisti dell'Isis. Alcune fazioni curde, in passato, hanno tuttavia praticato il terrorismo suicida in altri contesti.



Kobane, terza città della Siria, a maggioranza curda, è da giorni sotto attacco dell'Isis, che incombe a ormai poche centinaia di metri dal centro cittadino.