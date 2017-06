Siria, Bana Alabed da Aleppo a star del web a 8 anni

Le sue foto e i suoi video postati su Twitter hanno mostrato al mondo la città assediata di Aleppo, raccontando la realtà che i bambini siriani vivono quotidianamente. Ad appena 8 anni, Bana ALabed, capelli lunghi, spesso raccolti in due codini, è stato eletta dal Time una delle persone più influenti sul web, accanto a nomi come JK Rowling e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"Da grande vorrei diventare insegnate e tornare ad Aleppo per aiutare i bambini" ha dichiarato Bana in un'intervista. Vorrebbe fare il lavoro della madre, che è professoressa d'inglese e che l'ha supportata nella sua misisone di raccontare al mondo la tragedia siriana.

"Non posso uscire di causa a causa dei bombardamenti, vi prego smettete di bombardarci" ha scritto in un tweet nel settembre 2016. Ora Bana vive in Turchia, dove ha ripreso la scuola e può giocare con gli altri bambini, ma il suo desiderio resta tornare nella sua città senza il rumore delle bombe.