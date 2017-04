Siria, autobomba contro civili evacuati ad Aleppo: oltre 100 morti

Si tratta dei soccorritori siriani noti come "white helmets", candidati al Nobel per la Pace per la loro opera a sostegno delle vittime della guerra in Siria.



Lo scoppio ha colpito l'area di Rashideen, nelle campagne intorno ad Aleppo. Qui i bus, con a bordo cittadini sciiti, stazionavano in attesa di portare i passeggeri nelle zone controllate dal governo, dopo la riattivazione di un accordo stretto dallo stesso governo con i ribelli sotto la supervisione di Iran, Turchia e Qatar. I termini dell'accordo prevedevano appunto l'evacuazione dei cittadini dalle due città filogovernative verso la provincia di Aleppo, in cambio del permesso accordato ai ribelli e alle loro famiglie di lasciare le città di Madaya e Zabadani, a Nord di Damasco, per raggiungere Idlib.



Le evacuazioni erano iniziate venerdì, con 5mila sciiti partiti da Kafaraya e Foa e 2.300 ribelli in partenza con le loro famiglie da Madaya. I ribelli avrebbero però fermato il convoglio sciita a Rashideen per aggiungere nuove condizioni all'accordo originale. Anche il secondo convoglio, quello dei ribelli, sarebbe stato fermato a Ramouseh e si apprende che erano in corso comunicazioni per l'aggiornamento dell'intesa. Una fonte ha riferito a Xinhua che la richiesta dei ribelli era che i combattenti sciiti venissero evacuati da Kafaraya e Foa prima dei civili. Una condizione che sarebbe stata rifiutata per paura che gli stessi ribelli potessero attaccare le città dopo la partenza dei militari.



Ripresi gli sgomberi - I bus a bordo dei quali migliaia di persone sono state sgomberate dalle località siriane assediate sono ripartiti verso la loro destinazione finale, dopo ore di blocco e un attentato. Lo ha reso noto l'Osdh.