Siria, Assad: per riprendere Raqqa pronti a cooperare con Occidente

"Per riprendere Raqqa, città siriana in mano ai terroristi, il governo di Damasco è pronto a collaborare con qualunque Paese, inclusi quelli occidentali". Lo ha detto il presidente Bashar al Assad in un'intervista alla testata filo-russa Sputnik. Assad ha però anche aggiunto che "l'Occidente sostiene i terroristi e non ha la volontà di combatterli".