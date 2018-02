1 febbraio 2018 22:54 Siccità in Sudafrica, nuove restrizioni: 50 litri dʼacqua a testa al giorno Lʼemergenza costringe i residenti di Città del Capo a limitare i consumi in attesa del "Giorno Zero"

Città del Capo ha deciso nuove restrizioni al consumo di acqua per contenere l'emergenza idrica, mentre si avvicina il cosiddetto 'Giorno Zero', quando i rubinetti rimarranno a secco e le autorità sudafricane saranno costrette a razionare l'acqua e distribuirla in strada. Al momento ai residenti è stato chiesto di usare solo 50 litri di acqua a testa al giorno.

Nuove misure in vista del "Giorno Zero"La limitazione era di 87 litri al giorno solo un mese fa, riferisce la Cnn secondo cui il 'Giorno Zero' è stimato tra il 16 e il 21 aprile. Un nuovo razionamento che conferma la gravità della siccità che ha svuotato le riserve idriche della seconda città piu' popolosa del Sudafrica, che conta 4 milioni di abitanti.