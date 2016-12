Serial killer ride in aula, il padre di una delle vittime lo aggredisce

Michael Madison ha ucciso tre donne in Ohio negli Stati Uniti e per questi delitti è stato condannato a morte. Ma subito dopo la sentenza, quando un genitore di una delle vittime aveva chiesto la parola, l'omicida ha avuto l'ardire di sorridere. Un affronto. Una scena che ha il padre di Shirellda non ha potuto sopportare e per questo si è lanciato contro di lui nel tentativo di aggredirlo.