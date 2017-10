Segretario Onu: profondo rammarico per ritiro degli Usa dall'Unesco

"Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, è profondamente dispiaciuto per il ritiro degli Stati Uniti dall'Unesco, alla luce del grande ruolo che gli Usa hanno avuto dalla sua fondazione". Lo ha riferito Farhan Haq, portavoce di Guterres. La decisione di Washington è stata presa in concomitanza con la scelta di Tel Aviv di lasciare l'organizzazione dopo le recenti tensioni seguite all'ingresso della Palestina come Paese membro.