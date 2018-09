Scandalo pedofilia, Papa Francesco rimuove altri due vescovi cileni

Papa Francesco ha rimosso altri due vescovi della Chiesa cattolica in Cile, entrambi coinvolti in indagini per abusi su minori. Si tratta del vescovo di San Bartolomè de Chillan, mons. Carlos Eduardo Pellegrin Barrera, e di quello di San Felipe, mons. Cristian Enrique Contreras Molina. In entrambi i casi, al loro posto il Papa ha nominato degli amministratori apostolici "sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis".