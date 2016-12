San Francisco, metro gratis dopo attacco hacker

L'azienda del trasporto pubblico di San Francisco, la 'Sfmta/Muni' (la Municipal Transportation Agency) è stata vittima nel fine settimana di un attacco 'ransomware ', tipo di malware che limita l'accesso del dispositivo richiedendo un riscatto. I cybercriminali hanno bloccato il sistema informatico pretendendo il pagamento di un cospicuo riscatto per far sì che tutto ritornasse accessibile.

Secondo i media Usa, sarebbe stato chiesto un riscatto di 100 bitcoin, circa 66 mila euro al cambio attuale. Lo scorso 25 novembre sui computer dei dipendenti della società, è comparso il messaggio: "Siete hackerati, tutti i dati criptati". Nella comunicazione, come riferimento per il pagamento, era leggibile un indirizzo di posta elettronica con dominio di un provider russo. Ad essere fermato dai cyber criminali sarebbe stato solo un quarto delle macchinette - circa 2mila - ma per ragioni di sicurezza si è deciso di procedere ad un blackout di emergenza di tutto il sistema.



Conseguentemente, è dallo scorso 25 novembre che i cittadini di San Francisco stanno viaggiando gratuitamente poiché dopo l'offensiva tutte le biglietterie automatiche sono state precauzionalmente fermate.