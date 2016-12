15 giugno 2015 Samantha Cristoforetti: "L'astronauta non fa la celebrità, l'esperienza mediatica finirà" "Stare sulla Iss è un'esperienza eccezionale", ha raccontato nella sua prima videoconferenza da Houston. "Tra le cose che sognavo di più era fare una doccia" Tweet google 0 Invia ad un amico

16:04 - "L'astronauta non fa la celebrità di mestiere. A missione finita farò attività di comunicazione per raccontare ma sono sicura che questa esperienza mediatica finirà". Lo ha detto Samantha Cristoforetti nella sua prima videoconferenza da Houston rispondendo alla domanda sul suo ruolo di personaggio pubblico. "Stare sulla Iss è una esperienza eccezionale", ha raccontato l'astronauta italiana.

Samatha Cristoforetti, dopo 200 giorni sulla Stazione spaziale internazionale (Iss), ha raccontato: "Sullo spazio ho dormito bene e non ho avuto incubi. Tra le cose che sognavo di più era fare una doccia. L'ho fatta in Scozia, in una sosta del viaggio per tornare a Houston, da seduta perché a poche ore dall'atterraggio non mi abituavo alla gravità. Il mio primo vero pasto è stata un'insalatona".



"Mi mancherà di più fluttuare e la sensazione di leggerezza, ma anche avere una finestra speciale per guardare la Terra da lassù. Porterò come ricordo la vita extraterrestre", ha aggiunto spiegando che nella discesa sulla Terra cercava "di cogliere le ultime immagini della Terra dallo Spazio, come l'ultima alba".



La Cristoforetti rientrerà in Europa nel centro Esa di Colonia, in Germania, nella seconda metà dell'estate. "E' in condizioni fisiche buone ma la riabilitazione prende molte settimane", ha detto Roberto Battiston presidente dell'Agenzia spaziale italiana (Asi) aggiungendo che l'astronauta "ad ottobre inizierà il post fly tour" che la porterà in Italia.