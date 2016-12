Spazio, rientrata AstrosamanthaNavetta Soyuz atterrata in Kazakistan

Samantha Cristoforetti e i suoi due compagni di equipaggio, l'americano Terry Virts e il russo Anton Shkaplerov, hanno toccato Terra. Le operazioni di rientro dalla Stazione Spaziale Internazionale si sono concluse senza problemi e la navetta Soyuz , come previsto, è atterrata alle 15.43, ora italiana, nella steppa del Kazakistan. La Cristoforetti, prima donna italiana nello Spazio , è rimasta sulla stazione orbitale 200 giorni.

L'atterraggio è avvenuto senza problemi e adesso i veicoli di supporto hanno raggiunto la Soyuz per aiutare gli astronauti ad uscire dalla navetta. Samantha uscita da Soyuz - La Cristoforetti è stata l'ultima ad uscire dalla Soyuz , pochi minuti dopo l'atterraggio nelle steppe del Kazakistan. Appare frastornata, ma sorridente. Il comandante della Soyuz, Anton Shkaplerov, è stato il primo ad uscire dalla navetta, aiutato dal personale di soccorso. Renzi: bentornata, orgogliosi di lei - "Bentornata @astrosamantha. Siamo molto orgogliosi di lei, capitano. L'aspettiamo presto in Italia". Così il premier Matteo Renz i saluta su twitter il rientro sulla terra di Samantha.

Tutti e tre gli astronauti appaiono in buona forma e rilassati, nonostante la fatica del viaggio di rientro. Samantha Cristoforetti si rilassa allungando le gambe, dopo essere stata per oltre quattro ore rannicchiata nello spazio angusto della navetta.



Nasa: Cristoforetti batte record - La Nasa, intanto, ricorda in un tweet che Samantha Cristoforetti ha battuto il record della missione più lunga affrontata da una donna. Il primato era detenuto finora dall'americana Sunita Wulliams, con 195 giorni trascorsi nello spazio, contro i 200 dell'astronauta italiana.