Russiagate, Michael Flynn taglia i contatti con i legali di Trump

Gli avvocati di Michael Flynn, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, hanno notificato agli avvocati del presidente che non potranno più condividere discussioni riguardo all'inchiesta sul cosiddetto Russiagate, guidata dal procuratore speciale Robert Mueller. Secondo il "New York Times" sarebbe un'indicazione che Flynn sta collaborando con Mueller o sta mettendo a punto un accordo in questo senso.