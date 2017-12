Russia, Putin si candida alle presidenziali del 2018

Vladimir Putin ha ufficializzato la propria candidatura alle elezioni presidenziali russe del 2018. L'annuncio è arrivato nel corso di un comizio davanti a un pubblico di lavoratori raccolti in una fabbrica di auto nella città di Niznij Novgorod. Come premier o presidente, Putin è al potere dal 2000: se verrà rieletto resterà in carica fino al 2024.