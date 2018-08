Russia: Putin riduce aumento età pensionabile, ma solo per le donne

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha ammorbidito la riforma delle pensioni riducendo l'aumento dell'età pensionabile per le donne (da 63 a 60 anni, a regime). Resta invece invariato l'aumento a 65 anni per gli uomini, pur con l'introduzione di alcuni correttivi. "L'obiettivo è garantire la stabilità finanziaria del sistema pensionistico per il futuro. E' una decisione difficile, ma necessaria per la sicurezza del Paese", ha affermato Putin.