Russia, primo lancio della Soyuz dal cosmodromo Vostochni

E' avvenuto con successo il primo lancio dal cosmodromo Vostochni, nell'estremo oriente russo. Il razzo Soyuz-2.1a ha lasciato la Terra alle 5.01 ora di Mosca (le 4.01 in Italia) portando in orbita tre satelliti 24 ore dopo la cancellazione mercoledì mattina di un primo tentativo di lancio per motivi tecnici appena 90 secondi prima dell'avvio dell'operazione. Al lancio ha assistito anche Vladimir Putin.