Rouen, Bagnasco: "Non vedo motivo per militarizzare le chiese"

"Non vedo il motivo di una militarizzazione delle chiese". Lo ha detto il cardinale Angelo Bagnasco, secondo il quale "anche dopo l'attacco di Rouen emerge che l'Italia ha sempre mostrato grande capacità di accoglienza ma anche di attenzione e intelligence". "Naturalmente non si può abbassare la guardia - ha aggiunto il presidente della Cei -, ma non bisogna avere paura, perché altrimenti si fa il gioco di questi fanatici assassini".