Renzi a Obama: "Con gli Usa fronteggiamo le sfide della nuova era"

"Tutti noi fronteggiamo la sfida di una nuova era, piena di opportunità. Il nome del futuro deve esser libertà, educazione, sostenibilità e non distruzione, ponti e non muri". E' quanto ha dichiarato il premier Matteo Renzi, parlando davanti alla Casa Bianca durante l'incontro con il presidente americano, Barack Obama. "Fatti non fummo per viver come bruti, ma per seguir virtude e canoscenza", ha aggiunto citando i versi di Dante Alighieri.