Regionali Francia, dopo gli attentati l'estrema destra vola nei sondaggi

I sondaggi dell'istituto BVA nelle 12 regioni di Francia, a una settimana dalle elezioni, vedono un'estrema destra dilagante, in grado di vincere anche in Borgogna, in Bretagna e in Normandia. Non soltanto il Nord-Pas de Calais nelle mani di Marine Le Pen, ma anche la Provenza-Alpi-Costa azzurra alla nipote Marion Marechal-Le Pen sembrano promettere scossoni anche a livello nazionale.