Quote migranti, Berlino: ancora nessuna decisione sulla Diciotti

Sulla quota di migranti della nave Diciotti "non è stata ancora presa una decisione". Lo ha affermato un portavoce del ministro dell'Interno tedesco, in merito alla spartizione promessa in ambito europeo all'Italia. "Ci aspettiamo però che anche altri Stati Ue partecipino all'azione di accoglienza", ha spiegato. "La solidarietà non può essere una strada a una corsia", ha infine aggiunto.