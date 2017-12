Putin e Trump concordi: lavorare insieme per crisi Corea del Nord

Donald Trump ha ringraziato Vladimir Putin per le parole di apprezzamento espresse durante la conferenza stampa di fine anno dal presidente russo e "per aver riconosciuto la forte performance economica degli Stati Uniti". Lo rende noto la Casa Bianca, spiegando che nel corso della conversazione telefonica tra i due leader si è discusso anche su come "lavorare insieme e risolvere la situazione della Corea del Nord", definita "molto pericolosa".