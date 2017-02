Proteste a Parigi, appello del ragazzo pestato da 4 poliziotti: "Basta guerra"

L'aggressione è stata ripresa da una telecamera. Il video è stato poi diffuso e ha suscitato l'indignazione di parigini e cittadini francesi. Il primo ministro, Bernard Cazeneuve, ha chiesto "fermezza" contro i responsabili delle violenze: "Mi rendo bene conto di quanto i poliziotti e i gendarmi siano esposti nella lotta contro il terrorismo e contro le violenze, ma devono comportarsi in ogni momento in modo esemplare".



Lunedì si è svolta a Aulnay una marcia di sostegno al giovane Theo e di protesta contro la polizia, mentre martedì le madri del quartiere hanno chiesto che la polizia non stringa più d'assedio la zona.



Un poliziotto è stato incriminato per violenza sessuale, gli altri tre per violenze di gruppo. Al 22enne è stata diagnosticata "una ferita longitudinale del canale anale" e una "lesione del muscolo sfintere anale", con una prognosi di 60 giorni. Le immagini mostrano un agente "infliggere un colpo di manganello orizzontale a livello del posteriore" del giovane.