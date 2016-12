Problemi di sicurezza: il Pentagono dichiara fuorilegge Pokémon GO

Il Pentagono ha dichiarato fuorilegge Pokémon GO: il Dipartimento della Difesa Usa ha infatti messo in chiaro che i suoi dipendenti dovrebbero evitare di scaricare l'app sugli smartphone aziendali, e soprattutto, per questioni di sicurezza, dovrebbero astenersi nel modo più assoluto di lanciarsi nella caccia ai mostriciattoli nelle basi militari. L'intervento arriva dopo le voci di una "palestra Pokémon" nel cortile centrale del Pentagono.

"Le ultime notizie di cui dispongo - ha spiegato il portavoce Jeff Davis - mi dicono che c'è ancora una zona per allenarsi al centro della corte. Io non gioco, quindi dovrò girare la domanda ad altri".



E per quanto riguarda l'utilizzo dell'app dentro il Pentagono, il numero due dell'ufficio stampa della Difesa americana, Gordon Trowbridge, ha spiegato che "potete immaginare una serie di ragioni per cui non sarebbe prudente farlo. Ma a parte le questioni di sicurezza, credo che i contribuenti preferiscano che i telefoni governativi vengano usati per affari governativi".