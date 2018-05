Passanti accoltellati a Parigi, aggressore urlava "Allah Akbar"

L'uomo che ha accoltellato almeno 8 persone in rue Montigny, in pieno centro di Parigi, urlava "Allah Akbar" mentre aggrediva i passanti. Lo riferiscono fonti citate dalla radio Europe 1. Per ora le autorità francesi non si sono ancora sbilanciate sulle possibili motivazioni dell'uomo, ucciso dalla polizia intervenuta tempestivamente.