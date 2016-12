Partito scontro Grecia Ue, Atene: "Irrealistico pagare tutto il debito"

19:42 - La Germania pone il suo veto sulla possibilità di tagliare il debito greco. Angela Merkel è infatti sorpresa dalla proposta di Tsipras: anche perché fino al 2020 Atene non deve restituire gli aiuti e sono stati accordati interessi bassi. Ma secondo il viceministro con delega ai rapporti economici internazionali di Syriza è "irrealistico aspettarsi che Atene possa ripagare interamente il suo enorme debito". "E' impossibile", afferma alla Bbc.

"E' irrealistico aspettarsi che la Grecia possa ripagare interamente il suo enorme debito". Arriva, non inaspettato, il primo colpo di cannone dalla Grecia tramite il viceministro con delega ai rapporti economici internazionali di Syriza Euclid Tsakalotos. "Nessuno crede che il debito greco sia sostenibile", nessun economista può pensare "che potremo pagare tutto quel debito. E' impossibile".



Merkel: "Contraria al taglio del debito di Atene" - La risposta, dalla Germania, arriva a stretto giro di agenzia. E per bocca della Cancelliera Angela Merkel: al momento non c'è necessità di un ulteriore taglio del debito ellenico. La cancelliera ha anche ricordato di fronte ai deputati dell'Unione come l'ultima tranche di aiuti dell'attuale programma debba ancora essere versata. In altre occasioni esponenti del governo tedesco avevano spiegato che i fondi saranno pagati solo se il governo si atterrà agli accordi presi. Il capogruppo dell'Unione, Volker Kauder, si è inoltre rifiutato di riconoscere una responsabilità tedesca o europea per i gravi problemi sociali che sta affrontando la Grecia.



Schaeuble: non obblighiamo nessuno, ma impegni validi - "Nessuno obbliga la Grecia a nulla ma gli impegni presi sono validi. Negli ultimi anni abbiamo aiutato la Grecia con le migliori intenzioni e il Paese ha fatto importanti passi avanti": così il ministro tedesco dell'economia Wolfgang Schaeuble entrando all'Eurogruppo. "Ci sono regole e accordi, ma non abbiamo obbligato la Grecia o altri Paesi a fare nulla e non la obbligheremo ora. Vedremo cosa farà il nuovo governo", ha concluso.



Padoan: "C'è voglia di trovare soluzione" - Meno "guerrigliero" il pensiero del ministro Padoan: "Vedremo cosa dirà il nuovo governo greco. All'Ecofin non se ne è parlato per rispetto al nuovo esecutivo". Padoan ha aggiunto: "C'è il sentimento di trovare una soluzione concordata. Sono fiducioso. Il Governo greco non ci ha detto nulla sulla rinegoziazione. Vedremo come farlo tutti insieme in modo cooperativo".



Il giuramento del governo Tsipras - Nel frattempo il leader di Syriza, Alexis Tsipras, vincitore delle elezioni politiche svoltesi in Grecia domenica scorsa, ha presentato al presidente delle Repubblica il nuovo governo da egli composto e i neo ministri hanno prestato giuramento nelle mani del capo dello Stato Karolos Papoulias. Otto di essi hanno giurato "religiosamente", poggiando la mano sulla Bibbia mentre pronunciavano la formula di rito, mentre tutti gli altri hanno giurato in maniera solo "politica", come aveva fatto il neo premier.



La curiosità, Varoufakis giura con la camicia fuori dai pantaloni - Il nuovo ministro greco delle Finanze Yannis Varoufakis supera anche il premier Alexis Tsipras per informalità: si è presentato al Palazzo Presidenziale di Atene non solo senza cravatta, ma anche con la camicia fuori dai pantaloni.