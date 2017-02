Parigi, sospetto terrorista assale militari al Louvre: soldato reagisce e spara

Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 1 di 23 Itaca Comunicazione Itaca Comunicazione Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 2 di 23 Afp Afp Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 3 di 23 Afp Afp Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 4 di 23 Afp Afp Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 5 di 23 Afp Afp Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 6 di 23 Ansa Ansa Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 7 di 23 Ansa Ansa Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 8 di 23 Ansa Ansa Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 9 di 23 Ansa Ansa Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 10 di 23 Ansa Ansa Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 11 di 23 Ansa Ansa Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 12 di 23 Ansa Ansa Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 13 di 23 Ansa Ansa Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 14 di 23 Ansa Ansa Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 15 di 23 Ansa Ansa Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 16 di 23 Ansa Ansa Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 17 di 23 Ansa Ansa Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 18 di 23 Ansa Ansa Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 19 di 23 Ansa Ansa Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 20 di 23 Ansa Ansa Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 21 di 23 Ansa Ansa Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 22 di 23 Ansa Ansa Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete 23 di 23 Ansa Ansa Parigi, paura al Louvre: militare spara ad uomo armato di machete leggi dopo slideshow ingrandisci

Il fatto sarebbe avvenuto nei pressi del Carrousel du Louvre, nel corridoio delle boutique, attorno alle 10. L'aggressore del militare è stato ferito all'addome dove è stato raggiunto da 5 colpi di mitraglietta e, come riportato dai soccorritori sarebbe in "gravi condizioni". Il militare che, invece, ha reagito all'assalto ha riportato una "ferita leggera al cuoio capelluto".





L'uomo che ha aggredito i militari, secondo la ricostruzione di Luc Poignant, portavoce del sindacato SGP di polizia, intervistato da BFM-TV, ha provato ad entrare nel corridoio delle boutique del Carrousel du Louvre con una valigia. Fermato dalla sicurezza ha insistito per entrare, un militare si è avvicinato e l'uomo ha tentato di aggredirlo con un coltello. Negli zaini dell'aggressore non sono state trovate tracce di esplosivi, bensì bombolette di vernice spray.



Le Figaro: "4 militari aggrediti, 2 feriti" - Secondo le informazioni del quotidinao francese Le Figaro, sarebbero quattro i militari feriti di cui due quelli rimasti leggermente feriti.



Le autorità riferiscono che è stata fermata una seconda persona che si trovava nei pressi del Louvre, dove è avvenuta l'aggressione, "con atteggiamento sospetto". "Non diffondere false informazioni. Seguire le istruzioni di sicurezza diffuse tramite gli account ufficiali", scrive su Twitter il ministero dell'Interno francese.



Il premier francese Bernard Cazeneuve, che al momento dell'attacco era in visita in provincia, ha detto che quello avvenuto al Louvre è "chiaramente" un "attacco terroristico".



Hollande omaggia i militari: "Determinati contro il terrorismo" - Il presidente francese, François Hollande, condanna "l'aggressione selvaggia" al museo del Louvre e rende omaggio al "coraggio e alla determinazione dei militari per neutralizzare l'assalitore". In una nota diffusa a Parigi, il leader francese esprime solidarietà "ai feriti" e ribadisce "la determinazione dello Stato ad agire senza tregua per difendere la sicurezza dei nostri connazionali e lottare contro il terrorismo".



Trump: "Altro terrorista islamico, Usa fatevi furbi" - "Un nuovo terrorista islamico ha appena attaccato il museo del Louvre a Parigi. I turisti messi in sicurezza. La Francia ancora sulle spine. Fatti furba America". Con questo tweet il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha commentato i fatti avvenuti nella capitale francese.