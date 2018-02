Parigi sommersa dalla neve, sciatori si scatenano a Montmartre

Decine di temerari ed entusiasti parigini non hanno resistito alla tentazione di inforcare scii e simili e lanciarsi dalle alture di Montmartre trasformate in piste improvvisate dopo le abbondanti nevicate che hanno imbiancato la capitale francese nelle ultime ore. Gilles contempla i giardini innevati della basilica del Sacre-coeur, situata a ben 130 metri di altitudine.

"La neve è buona, un po' farinosa, meno buona di quella del 2010 ma nel 2010 era stato eccezionale", commenta lo sciatore in un tuta da sci gialla, venuto fin dalle prime ore per approfittare della neve caduta nella notte e sorpreso da aver potuto sciare nei giardini da un'ora senza che arrivasse la polizia a smorzare i suoi entusiasmi. Perché se il parco è chiuso al pubblico, una decina di sciatori hanno scavalcato le cancellate dei giardini per abbandonarsi al raro piacere di una sciata rubata all'inverno parigino. Con Snowboard o sci o anche slitte.