Parigi, auto con bombole di gas e barili di gasolio vicino a Notre Dame: fermata un'altra coppia

Nell'auto ritrovata presso la cattedrale c'erano non solo bombole di gas, ma anche, a quanto si apprende da fonti della radio France Info, bidoni di gasolio stipati nel cofano. La prima coppia era stata fermata martedì in un'area di parcheggio autostradale del sud della Francia, nei pressi di Orange, con tre bambini. La seconda è stata bloccata nel dipartimento del Loiret, a sud di Parigi. Almeno una delle due coppie era "ben nota" all'antiterrorismo per forti simpatie con gli ambienti islamisti radicali. Continuano, invece, le ricerche della 19enne che avrebbe messo in atto il piano.