Papa, terminato viaggio in Irlanda: partito alla volta del Vaticano

Dopo la visita al santuario mariano di Knock e la messa finale al Phoenix Park di Dublino, Papa Francesco ha concluso il suo viaggio apostolico in Irlanda, durante il quale ha più volte chiesto perdono per gli abusi da parte del clero nell'isola. Il volo del Pontefice è partito dall'aeroporto di Dublino, e il rientro alo scalo di Roma-Ciampino è previsto per le 23.