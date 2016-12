Palm Springs, spari contro tre agenti: preso l'assalitore

E' stato arrestato l'uomo che ha sparato contro tre agenti a Palm Springs, in California, uccidendone due. Lo riferisce la polizia della contea di Riverside in un tweet. Le generalità dell'assalitore non sono ancora state rese note. "Abbiamo preso il sospetto", è il tweet della polizia. Al momento non sono disponibili altre informazioni. I tre agenti sono stati colpiti dopo essere intervenuti ad una segnalazione per disturbo della quiete pubblica.