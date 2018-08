Palazzo in fiamme a Parigi: 7 feriti gravi, 5 sono bambini

Cinque bambini e due adulti sono rimasti gravemente feriti in un incendio scoppiato in un palazzo di Aubervilliers, nella banlieue nord di Parigi. Le fiamme, la cui origine è ancora ignota, sarebbero partite dal terzo e ultimo piano dell'edificio, ma la presenza di alcune grate alle finestre ha ostacolato i soccorsi. Per spegnere l'incendio sono intervenuti quasi cento pompieri.